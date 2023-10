Que tal curtir o fim de semana nas montanhas? Confira as dicas de passeio

O fim de semana é um convite para conhecer e desbravar novas paisagens no Espírito Santo. E, que tal curtir o fim de semana nas montanhas capixabas?

O turismo de experiência vem ganhando cada vez mais força no Estado. Na região das montanhas capixabas, os produtores locais oferecem uma verdadeira imersão na comunidade local, com aprendizados sobre o meio ambiente, a proteção aos animais e a produção rural.

Para as crianças, essas experiências são ainda mais marcantes, já que o contato direto com a natureza e os animais é mais raro nos dias de hoje.

Leia também: Descobrindo o Espírito Santo: o que fazer em Pedra Azul em dois dias?

“No turismo tradicional, o viajante não tem acesso à vivência que o turismo de experiência oferece. Além de conhecer o local, o visitante é realmente inserido na realidade de quem vive ali. A ideia é criar memórias de momentos cheios de significado em comunidade”, salienta a gestora estadual do Polo de Turismo de Experiência e assessora da diretoria técnica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES), Renata Vescovi.

Na região Serrana do Estado há opções de agroturismo, modalidade que dá a oportunidade de conhecer de perto a vida no campo. O Bioparque das Aves, em Domingos Martins, permite a visita ao viveiro de imersão, em que as crianças podem ter contato com as aves resgatadas e brincar com os animais da fazendinha.

Leia também: Belezas e tradições culturais: o que fazer em dois dias em Presidente Kennedy?

No parque ainda há um campo de morangos, onde os visitantes podem colher as frutas frescas na hora. Crianças de até 12 anos pagam meia-entrada, no valor de R$ 15,00. As crianças de até cinco anos não pagam para entrar.

Opções variadas para curtir o fim de semana nas montanhas

Também em Domingos Martins, na região de Pedra Azul, o Agroturismo Valentim é uma ótima pedida para os pequenos. Um belo jardim é o cenário para a convivência de toda a família. Além de curtir a horta e o pomar, é possível provar os iogurtes, queijos e manteiga produzidos no local.

Para as crianças há um parquinho com escorregador, gangorra e casinha de boneca, além da interação com animais. Durante os fins de semana, às 16h, as crianças podem amamentar os bezerros.

Leia também: Turismo na Pérola Sul Capixaba: o que fazer em dois dias em Marataízes?

Ainda em Pedra Azul, o Apiário Florin oferece todos os sábados, às 9h, o Florin Kids, visita com uma hora de duração. O passeio deve ser agendado previamente pelo WhatsApp (27) 99768-3521, com adiantamento de 50% do valor.

A visita inclui um bate-papo com o apicultor holandês Arno Wieringa, experiência sensorial com favos de mel e degustação dos produtos locais, além de passeio livre pela propriedade com direito a espaços instagramáveis e lojinha de agroturismo.

Leia também: Turismo de praia e montanha: o que fazer em dois dias em Anchieta?

“O turismo de experiência é um nicho de mercado que apresenta uma nova forma de interagir com o local visitado. As pessoas estão procurando, cada vez mais, curtir momentos significativos”, ressalta Renata.