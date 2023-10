Recusas ao bafômetro aumentam em quase 70% desde o ano passado

O Batalhão de Polícia de Trânsito, durante as ações de fiscalização, tem flagrado algumas infrações de forma recorrente. Duas delas geram bastante risco aos usuários das vias públicas: a combinação álcool e direção e condutores inabilitados.

Embora esteja engajado em levar esclarecimento aos mais diversos públicos em relação às condutas adequadas no trânsito e, concomitantemente, reforçado as ações de fiscalização, militares do BPTran têm registrado recorrentemente algumas infrações de elevado risco aos usuários das vias públicas, duas delas são condutores inabilitados e motoristas alcoolizados.

Como de costume, as fiscalizações do Batalhão de Trânsito ocorreram em diversos pontos da Grande Vitória, em diferentes dias e horários. Apenas no último final de semana foram flagrados 114 condutores que se recusaram a realizar o teste de alcoolemia, além de outros 23 que não eram habilitados.

O cenário é preocupante, considerando-se o aumento comparativo entre 2022 e 2023 no número de recusas ao bafômetro, como relata o subcomandante do BPTran, Maj Flávio Cavatti: “Em 2023, até o mês de agosto, foram 5290 recusas, um aumento de quase 70% em menos de 01 ano. Considerando-se que as consequências administrativas para quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool e quem recusa ser submetido ao teste são as mesmas, temos o forte e preocupante indício de que milhares de pessoas insistem em beber e dirigir, e o número só aumenta”, disse o Maj.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70% do número de sinistros com resultado morte envolvem condutores alcoolizados. Apesar disso, não há previsão de mudança desse cenário.

Em relação aos inabitados, em 2022 o BPTran flagrou 1999 condutores. Este ano já foram 2063 flagrantes. Um risco enorme à segurança viária.

O Batalhão de Trânsito tem atuado em duas frentes: a fiscalização e a educação. Até agosto, foram quase 70 mil abordagens, com o registro de 49478 autos de infração. Já no quesito educação, são dezenas de instituições atendidas, contemplando milhares de pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

O Ten Cel Fonseca, comandante do BPTran, alerta para os riscos e necessidade de mudança de conduta: “são milhares de mortes evitáveis todos os anos, o que reflete o elevado potencial de letalidade que o trânsito possui. As mudanças não são de responsabilidades específicas, mas exigem a participação de todos nós; de uma educação que começa em casa, perpassa a escola e exige a mobilização de toda sociedade civil organizada. São ações que abarcam a engenharia de tráfego, a conscientização social e, por fim, a fiscalização”, afirmou o comandante.

O BPTran realiza, em média, 03 fiscalizações diárias, em toda Grande Vitória. Os focos principais são documentação, condições veiculares e lei seca.