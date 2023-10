Regularização Fundiária: deputado fomenta discussões no ES

A regularização fundiária é um processo de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. Com a regularização das áreas, muitos moradores passam a ter a escritura de suas casas, possibilitando financiamentos bancários, tanto para venda quanto para reforma de imóveis. É, portanto, um assunto de extrema importância para as prefeituras de todo o Brasil. Para trazer novidades sobre o assunto, será realizado, dia 20, a partir das 09 horas, no auditório do Sebrae, em Vitória, o Seminário Capixaba de Regularização Fundiária, comandado pelo deputado federal Gilson Daniel.

O tema central do evento será Captação de Recursos no PAC e quem fará a explanação será o coordenador Geral de Regularização Fundiária da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Samuel da Silva. Em seguida, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, trará o case de regularização fundiária da cidade, que apresenta resultados interessantes. O processo em Viana teve início com o antecessor de Wanderson, o deputado federal Gilson Daniel.

“A vida acontece nos municípios e nossas equipes precisam estar preparadas para enfrentar todos os problemas que permeiam as cidades. A regularização fundiária é uma dessas questões. O processo de regularização é uma preocupação em comum de quase todas as prefeituras de todo o Brasil. Em Viana, tivemos uma experiência exitosa, que será tratada pelo prefeito Wanderson. E, para conseguir realizar esse trabalho, são necessários recursos e, por isso, estamos trazendo o Samuel, do Ministério das Cidades, que vai falar de captação de recursos no PAC”, disse o deputado federal Gilson Daniel.

Para participar do evento, é necessário realizar inscrição, visto que as vagas são limitadas. O interessado deve acessar o link www.gilsondaniel.com.br/regularizacao e preencher o formulário com as informações solicitadas. Outras informações pelo 27 99515-1919.

SEMINÁRIO CAPIXABA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Dia: 20/10 (sexta)

Horário: 09 horas

Local: Auditório do Sebrae (Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá, Vitória-ES)

CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO PAC

Coordenador Geral de Regularização Fundiária, da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Samuel da Silva

Coordenador Geral de Regularização Fundiária, da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Samuel da Silva CASE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE VIANA/ES

Prefeito Wanderson Bueno