Rodovia no Sul do ES ganha nome da mãe do prefeito de Muniz Freire

Um trecho da rodovia ES-181, ligando Muniz Freire a Alegre, agora leva o nome da mãe do prefeito de Muniz Freire. A iniciativa, proposta pelo deputado estadual Dary Pagung, por meio do projeto de Lei nº 11.934, reconhece o legado da ex-primeira dama Maria das Graças de Sousa Silva.

“Maria mostrou-se uma mulher à frente do seu tempo, cheia de peculiaridades, talentos e determinação. Os anos se passaram e ela passa a ser conhecida como Dona Maria, uma funcionária pública concursada, reconhecida por sua força altruísmo e coragem. Mulher destemida que lutou por seus ideais, barreiras não existia para ela”, justifica o parlamentar.

Além de serviços sociais, Dona Maria também lutou para que fosse distribuídos cobertores para amenizar o frio das pessoas; ajudou para que a Creche de Piaçu torna-se realidade; idealizou e solicitou o terreno ao Sr. Ataíde Alonso para que a escadaria do bairro São Vicente fosse construída.

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, agradeceu o reconhecimento através das suas redes sociais.

“Hoje compartilho com vocês uma honrosa homenagem concedida pela Lei nº 11.934, proposta pelo Deputado Dary Pagung. Um trecho especial da Rodovia ES-181, ligando Muniz Freire a Alegre, agora leva o nome da minha mãe, Maria das Graças de Sousa Silva, em reconhecimento ao seu legado. Gratidão Deputado!”, escreveu.

