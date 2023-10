Ruas de Cachoeiro terão mudanças a partir desta quinta-feira (2)

Em continuidade ao projeto de requalificação viária da avenida Francisco Lacerda de Aguiar, novas alterações de trânsito serão implementadas na região a partir desta quinta-feira (2).

A rua Dr. Justino Hemerly (ao lado do Easy Hotel) passará a ser mão única no sentindo da subida do bairro Gilberto Machado, até o entroncamento com a rua João Santos Filho. Já a rua João Bezerra (Ministério Público do Trabalho) será convertida em sentido único rumo ao bairro Amarelo, até seu encontro com a rua Norma Pacheco Carreiro. As mudanças são de caráter permanente.

Antes das alterações serem implementadas, equipes da Prefeitura de Cachoeiro irão instalar as devidas sinalizações para alertar os condutores sobre a nova configuração viária dessas ruas.

Elaborado pela equipe de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo), o projeto de requalificação viária engloba diversas mudanças visando melhorar o fluxo de veículos da região, evitando retenções e acidentes envolvendo pedestres e condutores.

Alterações no trânsito já em vigor

Neste mês de outubro, a Prefeitura de Cachoeiro e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deram início a uma série de intervenções na avenida Francisco Lacerta de Aguiar

Os trabalhos estão concentrados no trevo do Posto Senna, que está sendo remodelado para se adequar às mudanças do fluxo viário da região, sendo que uma delas já está em vigor: o bloqueio do acesso ao bairro Amarelo para os condutores que trafegam pela avenida Aristides Campos.

Como opção, os veículos podem realizar o contorno pela rua São Camilo de Lélis, que teve seu sentido invertido. Mais adiante, um cruzamento semafórico foi instalado, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente à rua Osvaldo Cruz (saída do Centro Universitário São Camilo), onde os veículos que descem pela rua São Camilo de Lélis podem realizar o retorno no sentido rodoviária, ou acessar o bairro Amarelo pela rua Idalino Soares.