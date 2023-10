Secretaria Municipal de Saúde promove Dia D do Outubro Rosa em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (7) o Dia D da campanha “Outubro Rosa”. O evento aconteceu na Unidade de Atenção à Saúde da Mulher “Ida Maria Zeltzer Gazzani” – Casa Rosa, sendo um dia dedicado, exclusivamente, à saúde da mulher.

O dia D contou com diversos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, como: Aferição de pressão arterial e glicemia, realização de testes rápidos; vacinação, consulta médica, coleta de exame citopatológico de colo do útero (preventivo), realização de ultrassonografia de mama e endovaginal, consulta odontológica; pintura facial infantil, corte de cabelo para doação; doação de lenços para mulheres em tratamento de câncer; aula de zumba e orientações gerais.

“Quero expressar minha gratidão a todas as mulheres incríveis que se juntaram a nós nesta ação do Outubro Rosa. A presença e o apoio de vocês fazem a diferença na luta contra o câncer de mama e do colo de útero. Juntas, somos mais fortes!” Afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

É válido ressaltar que nós estamos no mês dedicado a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Com isso, o objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

A prevenção é o melhor caminho para evitar quaisquer tipos de câncer. Por isso, é importante que a própria mulher faça o seu autoexame e esteja sempre atenta a qualquer alteração nas mamas, além de realizar a mamografia (exame que serve para identificar lesões, nódulos e assimetrias). É importante também estar em dia com a vacinação contra o HPV e realizar o exame preventivo (Papanicolau) que se complementam como ações de prevenção do câncer do colo do útero.