Sedu reabre inscrições para os processos seletivos dos Centros de Idiomas

A Secretaria da Educação (Sedu) reabriu, na última segunda-feira (16), as inscrições para os processos seletivos simplificados nº 30/2023 e nº 31/2023, que estabelecem normas para a seleção de professores de Língua Inglesa e Língua Espanhola, efetivos e em designação temporária, para atuação nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs).

As inscrições devem ser feitas até as 17 horas, da sexta-feira (20), pelo site www.selecao.es.gov.br.

O Centro Estadual de Idiomas (CEI) foi criado em 2009 pelo – Decreto nº 2.247-R/2009 e reestruturado pela portaria Portaria nº 050-R, de 10 de fevereiro de 2022.

O programa tem como objetivo propiciar aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, cursos de Inglês e Espanhol com enfoque na metodologia comunicativa, além de ofertar vagas para cursos intensivos de línguas no exterior, por meio de intercâmbio estudantil.