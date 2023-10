Semifinais do Campeonato de Futebol de Cachoeiro começam domingo (22)

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro 2023 está entrando na reta final. Neste domingo (22), começam as emoções dos jogos das semifinais que definirão as equipes que vão disputar a grande decisão.

No campo Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica, às 12h45, o time do Bandeirantes enfrenta a equipe do Villareal na categoria aspirante.

Já às 14h45, será a vez das equipes principais do Santos do Zumbi e do Santos Dumont entrarem em campo em busca de uma vaga na final. As partidas são abertas ao público, com entrada gratuita.

No domingo seguinte, 29, acontecem as outras semifinais. Também no Santo Agostinho, disputam, na categoria aspirante, os times Master do Bela Vista e Unidos do Valão, e na principal, as equipes Master do Bela Vista e Bandeirante.

A edição deste ano do Campeonato Municipal de Futebol Amador conta com oito equipes participantes, divididas em dois grupos. Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a competição terá 28 partidas até a grande decisão, em 5 novembro.

Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas. A tabela completa dos jogos pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/futebol2023.