Senai oferece 5 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação no ES

No Espírito Santo, a demanda por qualificação profissional deve atingir 179 mil pessoas, sendo 39 mil em formação inicial e 140 mil em formação continuada, segundo o Mapa do Trabalho 2022-2025. Para atender esse cenário, o Senai ES tem criado oportunidades para ampliar a inserção dos capixabas no mercado de trabalho. Mais de 5 mil vagas para cursos gratuitos, presencias e a distância (EaD), estão sendo ofertadas em todas as unidades Senai do Estado.

São capacitações profissionais voltadas à iniciação – destinada a jovens e adultos que estão começando no mercado de trabalho, e continuada – quem quer se qualificar mais.

“A falta de mão de obra qualificada não é um problema exclusivo do ES, mas acontece em todo o Brasil. O Senai se empenha para aprimorar a oferta de cursos com base na demanda das empresas e nos locais onde acontecerão os investimentos de grandes empreendimentos. É uma oportunidade única, gratuita, que estamos ofertando à população, para que vidas sejam transformadas e, em paralelo, gere mão de obra qualificada para atender as demandas da indústria, contribuindo com o desenvolvimento do Estado”, disse o diretor-geral da Findes, Roberto Campos de Lima.

As vagas, destinadas às pessoas de baixa renda, são ofertadas nas unidades do Senai ES: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

“Gerar oportunidades para que as pessoas consigam se qualificar e, assim, aumentar as chances de ingressar no mercado de trabalho. São cursos que variam entre 30h e 240h, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Queremos facilitar para que todos tenham a possibilidade de se qualificar”, afirma Tatiane Franco, gerente executiva de Educação.

São oportunidades para 50 cursos de: Alfaiate; Almoxarife; Aplicadas ao Setor Moveleiro; Assistente Administrativo; Assistente de Controle de Qualidade; Assistente de Logística; Auto Cad 2 D; Auxiliar de cozinheiro; Auxiliar em Processamento de Rochas Ornamentais; Cad inventor; Caldeireiro; Climatização Automotiva; Comandos Pneumáticos e Eletropneumáticos (Aperfeiçoamento); Confeiteiro; Controlador e Programador de Produção; Costureiro Industrial do Tecido Malha; Costureiro Industrial do Tecido Plano; Desenho técnico mecânico (aperfeiçoamento); Desenvolvimento de Liderança; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Eletricista Instalador Residencial; Excel Avançado; Inspetor de Qualidade; Instalador Hidráulico; Lean Manufacturing; Leitura e Interpretação de Desenho de Caldeiraria e Tubulação Industrial; Magarefe; Marceneiro de Móveis Personalizados; Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves; Mecânico de Maquinas de Costura; Mecânico de Válvulas Industriais; Modelista; Modelista de Roupas; Montador de Veículos Automotores; Montagem de Sistemas Fotovoltaicos (Aperfeiçoamento); Movimentador de Cargas; Operação de Torno CNC; Operador de Computador; Oxicorte a mão e máquina; Padeiro; Pintor de Obras Imobiliárias; PLC; Programador de Sistemas; Programador Web; Sistema de construção a seco – Drywall; Sistema de Injeção Eletrônica; Soldador no Processo Eletrodo Revestido; Soldador no Processo MAG; Técnicas de Controle da Qualidade; Técnicas de Controle Dimensional.

A matrícula do candidato poderá ser realizada de forma presencial na unidade Senai de interesse ou on-line no endereço eletrônico: https://loja.senaies.com.br/ (localizar o curso de Qualificação Profissional em que deseja se matricular, e clicar em “Matricule-se”).

Endereço das Unidades:

Senai Cachoeiro

Rua Jones dos Santos Neves, nº 975, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim/ES

Tel: (28) 3515-2150

Senai Vila Velha

Rodovia Darly Santos, 2655, Polo Empresarial Novo México, Vila Velha/ES

Tel: (27) 3399-5812

Senai Vitória

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2235, Bento Ferreira, Vitória/ES

Tel: (27) 3334-5201

Senai Serra

Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, nº 520, Civit I, Serra/ES

Tel: (27) 3298-7800

Senai Aracruz

Avenida Epifânio Pontin, nº 985, Vila Nova, Aracruz/ ES

Tel: (27) 3256-9950

Senai Colatina

Rodovia Gether Lopes de Farias, Nº175, São Silvano, Colatina/ES Tel:

(27) 3770-5301

Senai Linhares

Avenida Filogônio Peixoto, nº 728, Aviso, Linhares/ES

Tel: (27) 3264-1310

Senai São Mateus

Avenida Dom José Dalvit, nº 100, Santo Antonio, São Mateus/ES

Tel: (27) 3767-9343