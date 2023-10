Setor atacadista do ES registra melhor resultado dos últimos três anos

Diante do cenário de redução da inflação, queda na taxa de juros e crescimento do PIB, o setor atacadista do Espírito Santo iniciou o segundo semestre de 2023 com aumento nas contratações formais. Até julho, segundo os dados do novo Caged, o setor abriu 3.584 novas vagas de emprego formal no Estado, resultado da diferença entre 18.420 trabalhadores admitidos e 14.836 desligados.

Os dados da segunda edição do relatório econômico Atacado em Perspectiva, divulgado esta semana, mostram que o saldo de 2023 é 30% superior ao registrado no mesmo período de 2022, quando o setor havia gerado 2.757 novas vagas. Esse resultado é o melhor para os sete primeiros meses do ano desde 2020.

O relatório aponta que as contratações do setor atacadista do Espírito Santo têm crescido consistentemente ao longo do ano, refletindo uma melhora do ambiente econômico tanto local quanto nacional.

O perfil dessas 3.584 novas contratações é formado 55,1% por mulheres e 44,9% por homens. Além disso, 39,0% dessas novas contratações são de pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos, sendo que a maioria delas (66,2%) tem ensino médio completo.

Realizado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), em parceria com o Observatório da Indústria da Findes, o relatório econômico bimestral mostra o cenário macroeconômico mais recente, com foco no setor atacadista e distribuidor no Espírito Santo, de forma a facilitar o acompanhamento da evolução dos indicadores estratégicos e subsidiar a tomada de decisão institucional de forma mais direcionada e eficiente.

ICMS

O bom momento para o setor atacadista distribuidor do Espírito Santo também tem refletido na arrecadação de ICMS, que pode ser interpretado como um indicador de desempenho: de janeiro a julho deste ano, o segmento recolheu ao tesouro estadual o equivalente a R$ 2,6 bilhões de ICMS.

Com o resultado do período, o atacado distribuidor do Espírito Santo respondeu por 34,53% da arrecadação total de ICMS do governo estadual (R$ 11,5 bilhões).

Sincades lança dashboard Atacado em Perspectiva

Além da publicação bimestral do relatório econômico, o Sincades em parceria com o Observatório da Indústria da Findes passa a disponibilizar o dashboard Atacado em Perspectiva — um painel interativo de visualização, com dados e informações pertinentes ao setor atacadista, que pode ser acessado pelo link disponível no site do Sincades.

As informações estão agrupadas em quatro seções: Indicadores Econômicos; Finanças; Expectativas; Mercado de Trabalho. Por meio delas, é possível acompanhar, por exemplo, o desempenho arrecadatório do setor atacadista no Brasil e no Espírito Santo, em relação ao ICMS; o desempenho do PIB capixaba de forma trimestral, desagregado por setor; o comportamento de variáveis macroeconômicas, como dados de inflação, juros, crédito e endividamento das famílias; o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC); dados do mercado de trabalho do setor atacadista; entre outros.

Sincades

Dados da pesquisa anual do Sincades apontam que o setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo conta com 3 mil empresas, em 33 segmentos, que investiram R$ 1,5 bilhão somente em 2022 e faturaram mais de R$ 107 bilhões por ano. O segmento gerou mais 40,5 mil empregos diretos, recolheu R$ 2,6 bilhão em ICMS até agosto e, nos últimos quatro anos, investiu mais de R$ 120 milhões no Fundo de Ciência e Tecnologia (Funcitec).