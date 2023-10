Sêxtuplos de Colatina: pais divulgam fotos com bebês no colo

Os pais dos sêxtuplos de Colatina publicaram nas redes sociais, neste domingo (29), novas fotos segurando no colo dois dos cinco filhos. Nas imagens, quem ganha o colinho dos papais, Magdiel e Quezia Romualdo, são Maitê e o Henry.

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, com 27 semanas de gestação. O pequeno Matteo não resistiu e faleceu com cinco dias de vida. Já os outros bebês, seguem internados na UTI.

“E hoje o colinho foi o papai segurando a Maytê e mamãe segurando Henry, graças a Deus estão crescendo e desenvolvendo a cada dia”, diz a legenda das fotos publicadas no Instagram.

Magdiel e Quézia passaram o domingo no hospital com os filhos e ao final do dia atualizaram o estado de saúde dos gêmeos. “Hoje estamos muito felizes porque conseguimos dar colinho para a Maitê e para o Henry. Foi muito bom poder sentir eles perto da gente, tão pequenininhos. Uma emoção muito grande”, disse o pai.

Da mesma forma, Quezia também celebrou o desenvolvimento alcançado pelos filhos dia após dia. Segundo a mãe, os filhos seguem apresentando melhoras.

“O Théo já começou a fazer um pouco de xixi e os exames estão melhores. Os rins melhoraram e isso nos dá esperança e a certeza de que Deus está trabalhando e não vai ficar nenhuma sequela”.

De acordo com os pais, o Henry já saiu da hemodiálise e ainda toma alguns medicamentos, mas começou a fazer xixi e essa semana deve ser desentubado. A Maytê está muito bem, com dieta de 17ml de leite e exames bons. Já os gêmeos Lucca e Eloá, que estão internados em Colatina, também estão estáveis, sem intercorrência e crescendo bem.

Na próxima quarta-feira (01) os quíntuplos completam seu primeiro mês de vida.

Sobre os sêxtuplos

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, em um parto que durou dez minutos. A mãe Quezia Romualdo, de 29 anos, estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana. Ela tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.

O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras. A princípio, a expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas. Porém, Quezia completou 27 semanas no dia 30 de setembro, um dia antes do parto.

No dia 6 de outubro a morte do pequeno Matteo foi confirmada pela família em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema.

De fato, foi a mãe que publicou uma mensagem nas redes sociais falando sobre a morte do filho:

“É com muita tristeza que informamos que Deus recolheu o pequeno Matteo. Deus é soberano, e sua vontade é perfeita. Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve. E queremos agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para colocar a vida dele e de toda a nossa família em oração”.