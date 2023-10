Sêxtuplos: Maytê é transferida de hospital para tratar problema no coração

Mais um dos sêxtuplos capixabas, a Maytê, precisou ser transferida para um hospital de Vitória no último sábado (21), para tratar o mesmo problema que os irmãos, um problema no coração.

Os pais dos sêxtuplos utilizaram as redes sociais para divulgarem a informação. Eles relataram que a válvula dos corações dos três bebês transferidos não se fecharam, e precisará passar por cirurgia. Eles pedem que todos coloquem os bêbes em oração.

Os irmãos de Maytê, Theo e Henry também desenvolveram o mesmo problema. As outras duas crianças seguem internadas no hospital de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.