Sicoob ES amplia acesso a mamografias com previsão para mais de 14 mil exames

O Sicoob ES, em colaboração com clínicas e hospitais locais, deu início à edição de 2023 do Projeto Prevenir, uma iniciativa que tem como objetivo promover a conscientização e a detecção precoce do câncer de mama, em apoio à campanha do Outubro Rosa. A expectativa deste ano é de atender mais de 14 mil mulheres de 97 municípios nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

Em parceria com secretarias de saúde, equipes da Saúde da Família ou através de inscrições, as mulheres são selecionadas para os exames, levando em consideração critérios de prioridade estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob ES, Sandra Kwak, destaca a importância do projeto para a comunidade: “Acreditamos que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais na luta contra o câncer. Estamos comprometidos em proporcionar acesso à informação e aos exames necessários para garantir a saúde e o bem-estar da população.”

Maior número de exames ofertados

Para esta edição, estão previstos 14.442 exames. Este é o maior volume de exames já ofertados pelo projeto, o que representa um crescimento de 30% em relação exames realizados no ano anterior, evidenciando o compromisso contínuo da cooperativa em expandir o atendimento e ampliar sua atenção com temas de saúde pública e responsabilidade social.

Além da prevenção do câncer de mama, o Projeto Prevenir também terá ações voltadas para a prevenção do câncer de próstata e de pele, sendo que a prevenção do câncer de próstata tem foco em novembro e o câncer de pele durante o ano através do apoio ao Programa de Assistência Dermatológica (PAD) realizado em parceria com a UFES.

Responsabilidade Social na prática

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é de 73 mil novos casos até o final de 2023 no país.

Kwak destaca o compromisso do Sicoob ES com a responsabilidade social: “Fazer parte do Projeto Prevenir é um reflexo dos nossos valores cooperativos. Nossa missão é ir além do aspecto financeiro e impactar positivamente a vida das pessoas. Estamos orgulhosos de contribuir para a saúde e o bem-estar da comunidade.”

Para mais informações sobre o Projeto Prevenir e outras iniciativas do Sicoob ES, visite o site comunidadesicoob.com.br.

Sobre o Sicoob

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 690 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). São seis as cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.

Oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online.

Em nível nacional, soma mais de 7,5 milhões de cooperados, está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal e é a única instituição financeira presente em 388 municípios.

É formado por aproximadamente 338 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com mais de 4,5 mil pontos de atendimento.

Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.