Suspeito de crime, vereador de Cachoeiro é denunciado ao MP

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), entrou com um pedido de investigação no Ministério Público Estadual (MP-ES) contra o vereador Leonardo Cleiton Camargo (PL) e seu assessor Lucas Souza das Neves, suspeitos de terem cometido o crime de peculato e de danos ao patrimônio público.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Cel. Ruy Guedes, eles foram flagrados pelas câmeras do Centro de Governança Municipal, no dia 28 de setembro de 2023, retirando um brasão de identificação de um veículo que estava atendendo ao Setor de Tecnologia da Informação do Poder Executivo municipal.

“Na semana passada a nossa Central de Governança flagrou o vereador Léo Camargo e um assessor retirando um brasão de identificação de um veículo que estava atendendo o Setor de Tecnologia da Informação aqui da Prefeitura Municipal, que estava na Secretaria Municipal de Educação fazendo ali um trabalho. Nós já orientamos para que nossa Procuradoria faça as tratativas devidas para que possa esclarecer tal ocorrido”, explicou Guedes.

Pedidos de investigação

Além do MPE-ES, a PGM também oficiou à Delegacia Regional da Polícia Civil para que sejam iniciados os procedimentos de investigação criminal e encaminhou à Câmara Municipal um pedido de abertura de procedimento disciplinar contra o vereador.