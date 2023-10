Suspeito é preso com submetralhadora pela PM dentro de casa no bairro Zumbi

Durante um policiamento realizado na tarde da última sexta-feira (20), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo, com mandado de prisão em aberto, estava efetuando disparos de arma de fogo com uma submetralhadora de fabricação caseira.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao chegar na rua Maria Amada de Jesus, populares hostilizaram a presença policial com xingamentos. Imediatamente, os militares desembarcaram e realizaram um cerco para verificar a denúncia, que informava que em uma casa de dois pavimentos estaria escondido suspeito.

Devido à presença dos policiais, iniciou-se uma gritaria no local. Minutos depois, a equipe percebeu que no andar superior do imóvel indicado haviam diversas gaiolas com pássaros silvestres. Devido a presença dos policiais, os moradores começaram a pegar as gaiolas e soltar os pássaros para sair do flagrante de crime ambiental.

Em ato contínuo, os militares entraram na residência para recolher uma gaiola que ficou pendurado em um local mais alto. No quarto da casa, a equipe visualizou em cima do colchão uma submetralhadora caseira com carregador alongado. O armamento foi recolhido, bem como o pássaro silvestre. Os moradores começaram atrapalhar o serviço policial se aglomerando em uma das portas de entrada da residência.

Como local estava totalmente cercado, os policiais iniciaram o diálogo com a proprietária do imóvel informando que foi localizado no andar superior uma arma e que diante flagrante as equipes tinham que realizar as buscas pela parte restante da casa, pois além disso tinham conhecimento de que havia um indivíduo escondido no local.

Após longo diálogo, a moradora desistiu de impedir o trabalho policial, entrou na residência e trouxe o suspeito que segundo ela, correu para o quarto no momento da chegada das viaturas juntamente com o indivíduo que estava escondido na casa. Este, foi localizado pelos policiais embaixo da cama e assumiu a propriedade dos materiais encontrados. O solicitado apoio da equipe K9 que utilizou o cão Messi localizou revólver calibre 38 com quatro munições escondido em meio a várias panelas.

O indivíduo que foi encontrado escondido embaixo da cama foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi entregue o material apreendido. Foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência referente ao crime ambiental de manter em cativeiro pássaro silvestre.