Suzano investirá R$ 1,17 bilhão em nova fábrica no Espírito Santo

A Suzano investirá R$ 1,17 bilhão, até 2026, em uma nova fábrica de Tissue e na substituição da caldeira de biomassa na Unidade Aracruz. O anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Walter Schalka, no início da noite desta quinta-feira (26), em São Paulo, e contou com a participação da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.

“Me sinto privilegiada em participar do anúncio de um novo investimento feito por uma empresa que a gente sabe que batalha para gerar oportunidades. Defendemos a indústria porque ela é uma irradiadora de oportunidades. E esse investimento será multiplicador de oportunidades, gerando emprego e renda para a população e fortalecendo toda a cadeia produtiva do setor”, destacou a presidente da Findes.

Cris Samorini complementou que “a Findes irá continuar se empenhando na melhoria do ambiente de negócios, na qualificação de fornecedores e de mão de obra para contribuir para que a Suzano gere um resultado diferenciado nacional e globalmente.”

O presidente da Suzano explicou que o Estado passará a ter toda a cadeia de produção de papel. “Teremos desde o plantio até o produto final. Com a fábrica de tissue, Aracruz vai abastecer mais de 10 milhões de brasileiros todos os dias. Assim, o Espírito Santo passa a ter a cadeia completa e ser exportador para os demais estados brasileiros”, afirma Schalka.

Também estiveram presentes no anúncio, o governador do Estado, Renato Casagrande (remotamente); o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço; o diretor-executivo de Bens de Consumo e Relações Corporativas da Suzano, Luís Bueno.; e a secretária extraordinária de Ações Estratégicas da Prefeitura de Aracruz, Jeesala Mayer Coutinho.

Casagrande ressaltou que o governo do Estado tem importantes políticas públicas de incentivo para a atração de empresas e geração de renda e sabe que essa indústria trará benefícios significativos para a região, principalmente no que diz respeito à criação de empregos e geração de renda.

“Essa nova oportunidade será fundamental para a valorização dos trabalhadores da região, bem como para impulsionar a economia de Aracruz e do Espírito Santo. Além disso, tenho certeza de que essa empresa trará desenvolvimento tecnológico e capacitação profissional, fortalecendo ainda mais a região como polo industrial”, afirma o governador.

Ferraço também comentou sobre o projeto da Suzano: “Mais um investimento estratégico que adensa, que agrega valor a uma cadeia produtiva tradicional e importante no Espírito Santo, geradora de muita prosperidade e desenvolvimento em terras capixabas. A decisão atesta o quanto o mercado olha para nosso estado com confiança naquilo que estamos fazendo aqui, com parcerias sólidas com o setor privado”.

Saiba mais sobre o investimento

Do R$ 1,1 bilhão que será investido pela Suzano em Aracruz, R$ 650 milhões na serão para a construção de uma fábrica de papel Tissue e R$ 520 milhões para a substituição de uma caldeira de biomassa no que é hoje um dos maiores complexos fabris de produção de celulose da companhia.

A fábrica de Tissue, produto utilizado na confecção de itens de higiene e limpeza como papel higiênico, guardanapo, papel toalha e lenços umedecidos, terá capacidade para produzir 60 mil toneladas, além de duas linhas de conversão do material em papel higiênico. O projeto levará dois anos até estar concluído e ampliará a capacidade instalada da unidade de Bens de Consumo da Suzano para 340 mil toneladas anuais.

Durante o período de obras serão gerados 300 postos de trabalho. Após o início da produção, previsto para o primeiro trimestre de 2026, cerca de 200 colaboradores e colaboradoras, diretos e indiretos, trabalharão na unidade.

“Estamos atentos à mudança de hábito de consumo de brasileiros e brasileiras, cada vez mais demandantes de produtos de qualidade superior, e por isso continuaremos a investir para oferecer uma ampla variedade de marcas e categorias de produtos para nossos consumidores”, afirma o diretor-executivo de Bens de Consumo e Relações Corporativas da Suzano, Luís Bueno.

A intenção de construir uma fábrica de Tissue em Aracruz havia sido anunciada em junho de 2022 e estava sujeita à aprovação do Conselho de Administração da Suzano, que deu parecer favorável ao investimento em reunião realizada nesta quinta-feira (26).

Na mesma data, o Conselho de Administração aprovou a aquisição de uma caldeira de biomassa, equipamento que aumentará a eficiência energética da fábrica, contribuindo para a estabilidade operacional, além de resultar em um importante ganho ambiental a partir da redução da emissão de material particulado e reaproveitamento na queima de resíduos da madeira em relação à caldeira existente.

A nova caldeira, cujo início de operação está previsto para o último trimestre de 2025, utiliza biomassa para a produção de vapor, que por sua vez é usado no processo de celulose e na geração de energia elétrica.

“Avançamos, dessa forma, no processo de modernização da Unidade Aracruz, o que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento capixaba. Concluímos em 2021 a construção de uma fábrica de conversão de Tissue no município de Cachoeiro de Itapemirim e realizamos outros importantes investimentos em Aracruz, como a instalação de um sistema de cristalização, um novo turbo gerador e a modernização de uma das caldeiras de recuperação química” ressalta o presidente da Suzano, Walter Schalka.

Somente no Espírito Santo, a Suzano emprega diretamente cerca de 2.500 pessoas. Os projetos sociais da companhia, por sua vez, impactam positivamente mais de 25 mil pessoas de forma direta e indireta no Estado.

Informação complementar:

A Suzano possui fábricas de produção de Tissue e conversão em produtos acabados nos municípios de Mogi das Cruzes (SP), Mucuri (BA), Imperatriz (MA) e Belém (PA), além de unidades exclusivas de conversão nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (ES) e Maracanaú (CE).

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros.

A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br