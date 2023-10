Tech Gov: ES sedia fórum sobre tendências do governo digital

O Tech Gov Fórum/ES será realizado, nesta terça-feira (17), no hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, com início às 8h30. As inscrições para o evento seguem abertas e funcionários públicos podem se inscrever gratuitamente, acessando o site da organizadora do evento.

O Tech Gov Fórum/ES conta com o apoio institucional do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). A atividade abordará soluções inovadoras e disruptivas, além de promover troca de experiências e debates sobre as principais tendências do Governo Digital.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o impacto da Inteligência Artificial (IA) na Administração Pública e as principais ameaças cibernéticas estão entre os assuntos a serem debatidos.

No evento, já estão confirmadas as presenças do coordenador-geral de Tecnologia da Informação (TI), da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Marcelo Monte Karam, e do secretário de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro, Mauro Frias.

“Com certeza, o Tech Gov Fórum/ES é uma iniciativa que ajudará bastante os participantes a estarem mais conectados com as principais tendências da TI. Isso contribuirá para pensarmos em novas alternativas para aperfeiçoar os nossos serviços prestados aos órgãos públicos”, pontuou o presidente do Prodest, Marcelo Cornélio.

Serviço

Evento: Tech Gov Fórum/ES

Data: 17/10/2023 (terça-feira)

Local: Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

Inscrição e programação: http://networkeventos.com.br/