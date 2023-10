Trio de degustadores do ES participa das seletivas do COY 2023 em MG

Três experientes degustadores de café do Espírito Santo estão entre os 16 juízes brasileiros selecionados para uma tarefa que requer paladares apurados e expertise no mundo do café. O trio Tassio Souza (Incaper), José Elias Alves (Ifes) e Jonas Orletti (Robusta Coffee) participa desde a última segunda-feira (09) em Machado, no Sul de Minas Gerais, das seletivas do “Coffee of the Year“/”Melhor Café do Ano” (COY 2023). Ao todo, foram 518 cafés enviados pelos produtores de diferentes regiões produtoras do país. Os nomes dos vencedores serão anunciados durante a Semana Internacional do Café (SIC).

