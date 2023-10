Últimos dias para visitar veículos do leilão da Polícia Civil do ES

Teve início no dia 2 de outubro a visitação aos veículos que serão leiloados pela Polícia Civil do Espírito Santo, no 1º leilão de viaturas da instituição, organizado pela Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

As visitas serão encerradas nesta sexta-feira (6). O leilão ocorrerá de forma on-line neste sábado (07) pelo site www.emleilao.com.br. Para participar é preciso fazer um cadastro prévio.

Os carros estão à disposição para visitação no Pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), em Jardim América, Cariacica, próximo ao estádio da Desportiva Ferroviária.

Os visitantes fazem uma avaliação externa – lataria, pintura, rodas, pneus e outros detalhes – e podem também abrir o capô para observar o estado do motor e de outros componentes mecânicos.

“São mais de 50 veículos de diversas marcas, modelos e valores. Os recursos obtidos com o leilão serão reinvestidos em segurança pública”, disse o presidente da Comissão, delegado Érico de Almeida Mangaravite.

Serviço:

Dias e horários: De 02 a 06 de outubro de 2023, com entrada das 9h às 15h.

Local: Pátio da Seger. Endereço: Rua Bahia, 14, Jardim América – Cariacica, Espírito Santo – próximo ao estádio da Desportiva Ferroviária

Mais informações e o Edital na íntegra podem ser acessados, exclusivamente, pelo site www.emleilao.com.br.





Como participar do Leilão

Poderão oferecer dos lances Pessoas Físicas (PF) e Pessoas Jurídicas (PJ), inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do Ministério da Fazenda, que tenham documento de identificação civil com fotografia, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.037/2009, excluídos os menores de 18 anos, não emancipados.

Para participar do Leilão de forma on-line, o usuário deverá, exclusivamente, efetuar o cadastro no site www.emleilao.com.br, com antecedência mínima de 24 horas da data de encerramento dos lances.



Cuidado com os golpes!

Também é importante fazer um alerta: os interessados em participar do leilão devem estar atentos para não cair em golpes. O cidadão deve verificar atentamente se o site é exatamente o mesmo divulgado pelo site da PCES, conferindo os dados minuciosamente para evitar links maliciosos.

Além disso, deve desconfiar de valores excessivamente baixos; visitar, se possível, o local em que os veículos estarão dispostos publicamente; estar atento ao edital e, principalmente, ao cronograma do leilão e aos meios de pagamento em caso de arrematação, evitando assim fazer pagamentos antes da data prevista ou em contas utilizadas por golpistas.

É importante destacar que a relação de leiloeiros oficiais em situação regular pode ser consultada on-line no site da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, por meio do link https://jucees.es.gov.br/leiloeiros. Por meio dessa consulta o cidadão obtém dados como o número de matrícula, o nome completo, endereço comercial, endereço eletrônico e números de telefone de cada leiloeiro.

Em caso de suspeita de tentativa de golpe, o cidadão deve registrar uma ocorrência on-line no site da PCES ou entrar em contato com o presidente da Comissão pelo e-mail [email protected].