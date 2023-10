Vanessa da Mata faz show em novembro no Espírito Santo

Energia, alegria e uma celebração ao presente e ao passado. São essas características que Vanessa da Mata traz para o Centro de Convenções de Vitória com o show de sua nova turnê “Vem Doce”. No dia 03 de novembro, às 21h, a cantora abrilhantará o palco, com as novas composições de seu sétimo álbum de inéditas. Além de ser, é claro, uma celebração de duas décadas de carreira – com seus grandes hits.

Neste trabalho a cantora está doce, como diz o título de seu novo disco, lançado em março deste ano em todas as plataformas de streaming. Seus hits são reimaginados em seu novo projeto que perpassa por ritmos como baião, samba-rock, R&B, pop, trap e reggae. E ela ainda lembra que essa diversidade sonora a rodeia desde a infância, no interior do Mato Grosso. Em letras como “Foice” e “Face e Avesso”, Vanessa coloca o dedo na ferida do Brasil e fala de injustiça social, precarização na educação, racismo, e outros temas sensíveis.

Em Vitória, Vanessa aproveitará também para contar sua história na apresentação, repassando canções marcantes de seu repertório e que estouraram nas rádios e seguem no imaginário musical do brasileiro, como são os casos de “Não Me Deixe Só”, “Ai Ai Ai”, “Ainda Bem”, “Amado”, “Boa Sorte/Good Luck”, entre tantas outras.

Nas 14 faixas no novo disco, incluindo a bônus do deluxe, é apenas em “Comentário a Respeito de John” que Vanessa não pôs a mão na composição – seja na letra ou na melodia. Nesse cover de Belchior, ela conta com a participação de João Gomes, sensação do piseiro.

No novo álbum, a artista também conta com outras parcerias em suas músicas. Ela faz duetos com o rapper L7nnon (“Fique Aqui”) e com o cantor de MPB Phill Veras (“Bem-vindo ao Lar”), além de contar com colaborações de nomes como Marcelo Camelo, Papatinho, Dom Lucas, Ana Carolina e Ilan Adar nas faixas.

Com ingressos super limitados, Vanessa convida o público capixaba para partir com ela em suas melodias a um encontro com o Brasil profundo e urbano – e claro, romântico. Além disso, o público deve se preparar para dançar, cantar e se emocionar com a envolvente voz da estrela nacional.