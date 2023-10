Veículo clonado é recuperado pela PRF em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde da última terça-feira (3), durante a operação Terminus, uma mulher que dirigia um veículo clonado e que havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu na Km 415 da BR-101, em Itapemirim.

De acordo com informações da PRF, a equipe realizava fiscalização de combate à criminalidade, quando os policiais federais abordaram um Toyota Corolla de cor branca com placas do RJ, dirigido por uma mulher de 52 anos.

Durante a abordagem, os federais realizaram a checagem dos elementos identificadores do automóvel e observaram que vários indicadores estariam alterados ou suprimidos. Ao checar a numeração original, concluíram que o carro se tratava de um clone e que o mesmo havia sido roubado em julho deste ano, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

A suspeita e o veículo apreendido foram conduzidos ao DPJ de Itapemirim para as providências do flagrante.

Dados da Polícia Rodoviária Federal:

De janeiro a setembro de 2023, mais de 170 veículos clonados já foram apreendidos nas BR’s que cortam o estado do Espírito Santo.