Suspeito por porte ilegal de armas é preso pela PRF em cidade do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde da última terça-feira (3), durante uma operação, um suspeito por porte ilegal de arma no km 66 da BR-101, município de São Mateus, Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da PRF, uma equipe de policiais realizavam fiscalização com foco no combate à criminalidade, que deu ordem de parada a um GM Celta, de cor prata com placas do ES, conduzido por um indivíduo de 23 anos. A equipe abordou o condutor que apresentou sua identidade funcional.

Durante entrevista, foi notado na cintura do condutor um coldre velado. Ao ser questionado, ele confessou que, no momento da ordem de parada, havia jogado uma arma de fogo debaixo do banco do passageiro. Na revista, foi encontrada uma pistola da marca Taurus, calibre .380, carregada com 17 cartuchos prontos para tiro. O motorista contou aos federais que não possuía porte de arma, nem mesmo o armamento possuía registro.

Diante dos fatos, o suspeito, a pistola e as munições foram conduzidos ao DPJ de São Mateus para as providências do flagrante. O veículo, por não constar nenhum tipo de restrição em seu prontuário, foi liberado.

Dados da Polícia Rodoviária Federal

De janeiro a setembro de 2023, 36 armas de fogo irregulares já foram retiradas das BR’s que cortam o estado do Espírito Santo.