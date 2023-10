Veículo roubado em Belo Horizonte é recuperado pela PRF no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite do último domingo (15), no Km 152 da BR-101, em Linhares, um veículo que apresentava sinais de adulterações nos seus elementos identificadores.

Uma equipe da PRF que realizava fiscalização de combate à criminalidade no âmbito da Operação Nossa Senhora Aparecida, deu ordem de parada a um automóvel com placas de Minas Gerais. Durante a abordagem, constatou-se que o carro apresentava sinais de adulterações em alguns de seus elementos de identificação. Após vistoria mais aprofundada, verificou-se que o veículo possuía na verdade outra numeração de placa e que aquele teria sido objeto de furto em 14/04/2023, na cidade de Belo Horizonte. Questionado sobre a origem do veículo, o suspeito alegou que teria adquirido em Teixeira de Freitas.

Diante dos fatos, constatou-se, em tese, a ocorrência do crime de adulteração de sinais identificadores de veículo e, por este motivo, motorista e veículo foram conduzidos ao DPJ de Linhares-ES para a apresentação do flagrante.