Veículos batem e vão parar em cima de canteiro em avenida de Cachoeiro

Dois veículos se envolveram em uma batida na tarde desta quarta-feira (25), próximo a um supermercado na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, em frente ao novo semáforo instalado no local e que entrou em funcionamento nesta quarta (25).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que com a força do impacto, os dois carros, um Honda Civic preto e um Toyota Etios Sedan, de cor branca, vão parar em cima do canteiro central da avenida.

Leia também: Batida entre veículos deixa três pessoas feridas na ES 482 em Alegre

A dinâmica do acidente não foi esclarecida. Não há informação se houve vítimas.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) e a Guarda Civil Municipal (GCM), e até o fechamento dessa matéria não obtivemos respostas.

Em caso de resposta, a matéria será atualizada.