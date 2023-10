Venda Nova participa do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Defesa Civil Municipal, irá representar o Estado do Espírito Santo e compor grupo de ações estratégicas na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil em um evento que acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Atendendo ao disposto no Marco de Sendai e na legislação brasileira, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil é pautado pela construção técnica e coletiva, e conta com a participação de ações estratégicas de todos os segmentos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec).

Os workshops têm como objetivo aprofundar a discussão iniciada nos encontros virtuais sobre a atuação nos 5 eixos da gestão de riscos e desastres, elencando questões regionais, para dar subsídio ao desenvolvimento de metas, e seus respectivos indicadores, no curto, médio e longo prazo.

Para o prefeito Paulinho Mineti o reconhecimento em nível nacional é fruto dos investimentos que a gestão vem pautando junto ao órgão municipal: “Investimos na Defesa Civil Municipal para proporcionar ao munícipe um serviço com cada vez mais qualidade! Realizamos a compra de novos computadores, realocamos o setor para uma nova sede com mais estrutura, investimos na qualificação dos agentes, além da captação de recursos para um novo veículo e drone para o setor. Quem ganha é a população!