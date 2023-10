VÍDEO: barraca pega fogo e deixa pessoas em pânico em Guaçuí

Uma barraca pegou fogo, neste sábado (30), durante a festa da cidade de Guaçuí, no Parque de Exposições Francisco Lacerda Aguiar. O incêndio assustou quem estava presente no evento e deixou algumas pessoas em pânico.

Um vídeo enviado por um leitor do AQUINOTICIAS.COM mostra o momento em que o espaço que vendia salgados é tomado completamente pelas chamas.

Pelas imagens, também é possível observar a chegada de agentes do Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre vítimas.

Testemunhas apontam que o incêndio começou após um estouro na fritadeira. Informações preliminares ainda indicam que no local não havia extintores, o que poderia ter evitado a propagação das chamas.

