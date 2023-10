VÍDEO | Mãe de sêxtuplos capixabas se prepara para dá à luz

Os seis bebês gêmeos capixabas podem chegar a qualquer momento! De acordo com a mãe dos sêxtuplos, Quezia Romualdo, de 29 anos, os sintomas de que os bebês já estão à caminho se intensificaram neste domingo (1).

“Ei, gente! Boa tarde. Desde ontem comecei a passar mal e acho que chegou a hora. Quero pedir oração para todos vocês”, afirmou a gestante por meio de sua rede social.

A mãe dos sêxtuplos ainda informou que o parto está previsto para às 17h deste domingo, São Bernardo Apart Hospital, em Colatina.

