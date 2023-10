VÍDEO | Motoboy quase é atropelado por carreta em avenida de Cachoeiro

Um motoboy que fazia entregas quase foi atropelado por uma carreta na noite da última terça-feira (10), na avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo, é possível ver que o motoboy transita pela direita da carreta, sentido Bairro Caiçara, quando perde o controle e é atingido. Ele cai no chão e a moto bate por cima dele, atingindo seu corpo. O motorista da carreta não percebe a queda do motoboy e segue o seu caminho.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas chegando no local, tanto o motorista da carreta quanto o motoboy já não estava mais no local.

