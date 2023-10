Homem armado com faca ameaça pessoas durante confusão em Apiacá

Na tarde da última terça-feira (10), policiais militares foram acionados para irem até o bairro José Henriques, em Apiacá, onde estava acontecendo uma discussão onde um homem havia quebrado as janelas de uma casa e ameaçado os moradores com uma faca.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), no local, a equipe encontrou uma bicicleta com o guidão quebrado e duas janelas danificadas e os vidros quebrados. Segundo o solicitante, ele mora na casa com outras pessoas e o indivíduo havia chegado na frente da residência muito alterado e xingando. Disse ainda, que o suspeito arremessou uma bicicleta contra a janela do imóvel com o intuito de o agredir, porém sem sucesso. A janela da residência foi danificada, com uma parte metálica das grades quebradas e o vidro. O morador contou que o indivíduo quebrou o vidro de outra janela da frente da casa.

Posteriormente, o indivíduo teria ido até a própria casa, que fica bem próximo ao local dos fatos, e inclusive faz fundos com a da casa em questão e quando retornou, já estava com uma faca e ameaçou o solicitante e outro morador, um idoso de 62 anos. O suspeito dizia que iria tirar a vida de todos os ocupantes da casa e mostrava a faca para os dois homens.

Neste momento, o morador acionou a Polícia Militar, que encontrou a bicicleta danificada na rua e visualizou as janelas já sem vidros. Uma delas estava sem as partes da grade da ferragem. O suspeito estava no local, porém, ao perceber a presença da viatura fugiu. Pouco tempo depois, ele retornou ainda muito nervoso e partiu para cima dos moradores da residência onde aconteceu a confusão.

Diante dos fatos, foi necessário o uso progressivo da força para conter e imobilizar o indivíduo, tendo em vista que ele não obedecia às ordens da guarnição que determinavam que ele se afastasse das pessoas da casa e aguardasse para que fosse possível esclarecer os fatos ocorridos.

Quando os ânimos se acalmaram, o indivíduo informou que na data anterior o solicitante o havia proferido ameaças, mas que apenas escutou. Disse ainda que não foi até a frente da casa do homem. Por sua vez, o morador relatou que o indivíduo estava nervoso por conta de ciúmes da própria esposa com o morador, mas que ele não sabia o motivo ao certo tendo em vista que ele não esteve com a mulher.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em que as partes se comprometem a comparecer em juízo.