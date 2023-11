🌧️Confira a previsão do tempo neste feriado de Finados em todo o ES

O feriado de Finados começa com chance de chuva fraca e passageira pelas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Nas demais regiões não há expectativa de chuva.

Segundo o Incaper, ao longo do dia as nuvens diminuem pelo Estado e são esperadas pancadas isoladas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana. A temperatura diurna diminui um pouco em todas as regiões.

Na Grande Vitória, chance de chuva fraca e passageira apenas no início do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, chance de chuva fraca e passageira no início do dia com pancadas de chuva em alguns trechos da região a tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, chance de chuva fraca e passageira no início do dia com pancadas de chuva em alguns trechos da região a tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.