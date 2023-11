🎅🏻Correios: retorno dos presentes prorrogado até 5 de dezembro no ES 

Quem adotou uma cartinha do Papai Noel dos Correios precisa se apressar. O prazo para retorno dos presentes estĂĄ acabando. A data terminaria nesta sexta-feira (1), mas foi prorrogada atĂ© dia 5. Apenas 25% dos presentes foram entregues nas AgĂȘncias de Correios.Â

Cerca de 87% das cartas em todo o Estado jĂĄ foram adotadas. A adoção das cartinhas Ă© um ato voluntĂĄrio, mas a partir da adoção realizada passa a ser um compromisso assumido com uma criança. Os presentes farĂŁo o Natal de uma criança mais feliz!Â

O sucesso da campanha sĂł Ă© completo com o retorno dos presentes. Os Correios aguardam os presentes nas AgĂȘncias e na loja da campanha no Shopping VitĂłria. Em seguida, eles serĂŁo separados e entregues nas escolas antes do fim do ano letivo. A equipe escolar farĂĄ uma confraternização com a presença do Papai Noel para as crianças.

Para quem preferir realizar as entregas no fim de semana na Grande VitĂłria, a loja da campanha no Shopping VitĂłria funciona sĂĄbado das 10h Ă s 22h e domingo das 14h Ă s 21h.Â

Saiba mais em https://blognoel.correios.com.br.

Quem sĂŁo as crianças da campanha – Ainda falta mais de um mĂȘs para o Natal, mas muitas crianças jĂĄ pensam na data com alegria e esperança. No EspĂ­rito Santo, cerca de 6.500 crianças, de quase 100 escolas cadastradas, escreveram suas cartinhas para o Papai Noel dos Correios.

SĂŁo crianças matriculadas atĂ© o 5Âș ano em escolas pĂșblicas de todo o Estado que se encontram em regiĂ”es de vulnerabilidade social. Â

Os professores desenvolvem com os alunos um projeto pedagĂłgico em sala de aula. Na primeira etapa, sĂŁo disseminados os valores natalinos como bondade, solidariedade, respeito e companheirismo.

Em seguida, os educadores ensinam a produzir uma carta, que é endereçada para o Papai Noel.

As crianças contam suas histórias e fazem o pedido ao Bom Velhinho. Por fim, é hora da garotada decorar a cartinha com lindos trabalhos de educação artística.

Os pedidos das crianças incluem brinquedos como bolas e bonecas e outros itens como roupas, calçados e material escolar.  Â

Como adotar – Para escolher cartinhas e adotar, Ă© fĂĄcil! Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na pĂĄgina, Ă© preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. SerĂĄ necessĂĄrio escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponĂ­veis em cada municĂ­pio.

No EspĂ­rito Santo, o prazo para adoção e entrega dos presentes Ă© de 9 de novembro a 1Âș de dezembro. Vale ressaltar, que a adoção Ă© um ato voluntĂĄrio, mas apĂłs a adoção realizada passa a ser um compromisso assumido com uma criança neste Natal.Â

Entrega dos presentes – A entrega de presentes deverĂĄ ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais prĂłximo da localidade indicada no Blog ou na agĂȘncia onde a cartinha foi retirada. Os presentes precisam estar identificados com as informaçÔes da cartinha e devem ser entregues atĂ© o dia 5 de dezembro.

Fomento ao voluntariado – A campanha Papai Noel dos Correios fomenta o voluntariado na sociedade. Toda mundo pode ser Noel e participar dessa imensa corrente de solidariedade, que há 34 anos une empresa, empregados, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

LogĂ­stica – Os Correios empenham a dedicação de seus empregados e sua capacidade logĂ­stica para entregar os presentes e atender Ă s expectativas de milhares de crianças em todo o PaĂ­s.

NĂŁo hĂĄ custos para os padrinhos, basta entregar os presentes bem embalados nos pontos de entrega.Â

Fomento Ă educação – Desde agosto os Correios estĂŁo preparando a Campanha Papai Noel dos Correios. É um trabalho criterioso! Todas as Secretarias de Educação foram convidadas a selecionar escolas pĂșblicas em regiĂ”es de vulnerabilidade social, visando atingir as crianças que mais precisam de apoio da sociedade.

Os educadores foram capacitados para desenvolver o projeto e proporcionar momentos de aprendizagem e momentos lĂșdicos para as crianças. Foram trabalhados em sala de aula os bons valores sociais que a figura do Papai Noel valoriza: bondade, respeito, harmonia, paz, amor…

Com essa ambientação, a garotada produziu cartas ao Bom Velhinho, realizando atividades de educação artĂ­stica e de LĂ­ngua Portuguesa. Fortalecer a educação Ă© um dos pilares da Campanha Papai Noel dos Correios.Â

HistĂłrico – A campanha Papai Noel dos Correios Ă© uma das maiores açÔes natalinas do paĂ­s e, em 34 anos, jĂĄ atendeu a mais de 6 milhĂ”es de cartinhas. Com o avanço da tecnologia nos Ășltimos anos devido Ă pandemia, a campanha incorporou ainda mais o formato digital.

A campanha busca, com o apoio da sociedade, voluntĂĄrios, padrinhos e madrinhas, atender, dentro do possĂ­vel, as cartinhas escritas por alunos matriculados atĂ© o 5Âș ano em escolas pĂșblicas.Â

Solidariedade que se multiplica – Em mais de trĂȘs dĂ©cadas de campanha, mais de 6,3 milhĂ”es de cartinhas foram atendidas. Em 2022, cerca de 187 mil cartas foram adotadas, sendo 6 mil no EspĂ­rito Santo. Este ano, jĂĄ estĂŁo disponĂ­veis mais de 96 mil cartas para adoção no Brasil, sendo 6 mil no EspĂ­rito Santo.

Fique atento: os Correios nĂŁo distribuem cartas para adoção diretamente Ă população, em suas residĂȘncias. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponĂ­veis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoçÔes e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Serviço:

Campanha:

Adoção e retorno de presentes: 9 de novembro a 5 de dezembroÂ

Onde: AgĂȘncias de Correios participantes, loja da campanha no Shopping VitĂłria e Blog Noel https://blognoel.correios.com.br/

Mais informaçÔes –DisponĂ­veis no Blog do Noel (https://blognoel.correios.com.br/), que pode ser acessado pelo portal www.correios.com.br.

Acompanhe o Papai Noel dos Correios nos perfis oficiais da empresa no X, Instagram, Facebook, Linkedin e YouTube.