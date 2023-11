🤑 Apostador de Piúma acerta 14 números na Lotofácil

Um apostador de Piúma, no litoral sul capixaba, acertou 14 dos 15 números sorteados no concurso 2949 da Lotofácil, realizado na noite desta quarta-feira (08). O sortudo, que fez uma aposta simples no valor de R$ 3, na lotérica Gol Loterias, vai embolsar o valor de R$1.806,57.

Outras três apostas feitas no Espírito Santo, em Montanha, Serra e Vitória, também bateram na trave e vão receber o mesmo prêmio.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, duas apostas, uma feita no Amazonas e uma em Santa Catarina, acertaram as 15 dezenas e cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 908.982,18.

A saber, os n̼meros sorteados foram 06 Р07 Р09 Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 Р17 Р18 Р20 Р21 Р22 Р23 Р24.

Assim sendo, o próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira (09), com prêmio estimado de R$ 5 milhões.

Leia também: https://aquinoticias.com/2023/10/%F0%9F%92%B0-lotofacil-faz-um-milionario-no-espirito-santo/

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. No entanto, pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha. Do mesmo modo, também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Com efeito, os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Premiação

Em resumo, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Entretanto, dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos: R$ 6,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados; R$ 12,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados; R$ 30,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.