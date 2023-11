A jornada de uma mãe de bebê prematuro e o preparo para o nascimento

No mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade, Novembro Roxo, a Unimed Sul Capixaba tem histórias de luta e esperança na jornada de uma mãe de bebê prematuro e importância do preparo para o nascimento.

A Unimed Sul Capixaba não apenas se destaca como referência em UTI Neonatal e Pediátrica, mas também compartilha histórias de superação, como a de Fabiana Candal dos Santos, de 36 anos. Por causa de jornada emocionante, marcada por desafios e esperança, ilustra o compromisso da instituição em oferecer cuidados excepcionais a bebês prematuros e suas famílias.

Leia também: Unimed Diagnóstico conta com equipamentos mais modernos do mercado

No dia 13 de agosto, Fabiana deu entrada no Hospital Unimed, enfrentando uma gravidez complicada, quando estava com apenas 24 semanas de gestação. A vendedora sabia que teria sua filha prematura e, com o apoio da equipe médica, buscou aguentar até 32 semanas. No entanto, as dores insuportáveis e a impossibilidade de se alimentar levaram o parto a acontecer com 28 semanas, quando nasceu Sofia, em 11 de setembro.

A equipe médica da Unimed se mobilizou para receber a pequena Sofia na UTI Neonatal. Fabiana precisava enfrentar desafios pessoais, incluindo um transplante de fígado realizado após o parto. Mesmo separadas no primeiro mês, fomos cuidadas com excelência pela equipe Unimed”, destaca a vendedora.

Cuidado humanizado com bebê prematuro

Hoje, Sofia continua na UTIN, ganhando forças para finalmente ir para casa. Fabiana, apesar dos sustos, comemora a conquista. “Estou feliz e grata à Deus e à equipe Unimed pelo cuidado comigo e minha filha. Foram meses de preparo e o resultado foi surpreendente”, conclui.

O Hospital Materno-Infantil Unimed possui leitos de UTI Neonatal modernos e uma equipe especializada. Tudo isso para proporcionar um cuidado humanizado e seguro. Os pequenos precisam para se desenvolver com saúde, com médicos especializados, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogo e fonoaudiólogo.

“Isso tudo reflete no desenvolvimento do bebê. Os prematuros, depois que recebem alta, principalmente aqueles extremos, têm que ter um acompanhamento mais de perto. São atendidos pelo pediatra, pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta por causa da fisioterapia motora, pelo neurologista, pelo cardiologista, dependendo do que aconteceu”, explica a coordenadora da UTIN, a médica pediatra Natália Vargas Zipinot.