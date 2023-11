Achou! Foragido da justiça é recapturado pela PM em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM), recapturou um homem que estava foragido da justiça na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h20, no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da PM, militares realizavam patrulhamento no município, quando a equipe de radiopatrulha avistou o suspeito na janela de uma residência, próximo a área de mata. O homem foi reconhecido pelos policiais como sendo foragido da justiça.

Um cerco foi realizado e o suspeito abordado dentro do imóvel. Buscas pessoais foram feitas, mas nenhum material ilícito foi encontrado com ele.

Diante disso, o suspeito foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas a devidas providências.