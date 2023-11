Homem procurado pela polícia na Bahia é preso em cidade do ES

Um homem foi preso na noite da última segunda-feira (6), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 57, da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O preso tinha um mandado de prisão em aberto na Bahia.

Leia também: PM prende dois homens que curtiam festa armados em Itapemirim

De acordo com informações da PRF, os agentes realizavam fiscalização de combate à criminalidade, quando abordaram o suspeito que estava conduzindo seu veículo. Durante a verificação da documentação do carro e do condutor, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto na Segunda Vara Criminal de Itabuna, na Bahia.

Leia também: Marataízes ganha reforço para serviço móvel de urgência e emergência

O suspeito não apresentou resistência e foi conduzido ao Departamento de Pesquisas e Judiciárias (DPJ) de São Mateus, para os procedimentos legais cabíveis.