Vídeos dos Bombeiros mostram os estragos na fábrica da Cacau Show

O Corpo de Bombeiros, juntamente com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), sobrevoou na manhã desta terça-feira (7), a área de incêndio que atingiu a fábrica de chocolates da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O incêndio teria começado na parte de produção dos chocolates.

Um dos vídeos, publicado pela equipe do Corpo de Bombeiros nas redes sociais, mostra a proporção do incêndio que destruiu parte da fábrica da Cacau Show.

Leia também: VÍDEO | Fábrica de chocolates da Cacau Show é destruída por incêndio no ES

“Estamos com a equipe de Linhares, Aracruz e São Mateus neste combate ao incêndio da fábrica da Cacau Show, que pode durar muito tempo no decorrer do dia. Estaremos atualizando com todas as informações através das nossas redes sociais”, disse o Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Paiva.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local realizando os trabalhos e informou que a pista lateral sentido Norte está interditada no km 142, da BR-101, no bairro Canivete. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida.