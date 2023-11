Suspeito de esfaquear grávida em Guaçuí se apresenta à polícia

Na manhã desta segunda-feira (20), o suspeito de esfaquear a barriga companheira grávida, de 26 anos, se apresentou na Delegacia de Guaçuí. Ele prestou esclarecimentos para a Polícia Civil, passou por exames de lesão corporal e foi liberado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeitou contou em depoimento que foi agredido pela companheira. Por conta disso, foi submetido a exames. Como não há mandados de prisão contra ele e também por estar fora do flagrante, ele foi liberado.

A tentativa de feminicídio ocorreu na noite da última quinta-feira (16), no bairro São Miguel, em Guaçuí. A vítima, que está grávida de 16 semanas foi atingida com um golpe na barriga e socorrida até o hospital do município. Ela foi atendida, permaneceu em observação e foi liberada.

As polícias Civil e Militar realizaram diversas buscas pelo suspeito após o crime, mas ele não foi localizado. Segundo testemunhas, a mulher já tinha outros registros contra o homem, sendo as agressões constantes.