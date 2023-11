Motociclista perde controle da moto, cai e morre na BR-101

Um acidente grave, na manhã desta quinta-feira (23), deixou um motociclista morto, no km 335, na BR-101, na altura da rotatória de Guarapari, no Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 8h20.

Leia também: Carreta carregada com milho perde controle em curva e tomba em Castelo

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor trafegava pela rodovia, quando perdeu o controle da moto e caiu no asfalto. Portanto, a vítima do acidente na BR-101 recebeu atendimentos pela Eco101, porém, acabou morrendo dentro da ambulância.

O nome e a idade da vítima não foram informados. A Eco101 informou que recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção estiveram no local. Não houve interdição na via.