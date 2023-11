Adolescente é suspeito de ter esfaqueado marido da avó em Guaçuí

Um adolescente de 15 anos, é o suspeito de matar com golpes de faca o marido da avó, na noite da última quarta-feira (8), no distrito de São José de Rates, em Guaçuí. A vítima foi identificada como Jorge Luiz de Aguiar, de 58 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, a confusão ocorreu após Jorge chegar em casa embriagado. A filha de sua esposa, a mãe do adolescente, estava na residência e foi falar sobre o consumo exagerado de bebida. Ele não gostou e tentou agredir ela e o filho. Nesse momento, o adolescente pegou uma faca para defender a mãe e acabou atingindo o Jorge.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes mesmo da chegada do socorro. A PC informou, ainda, que o adolescente está desaparecido desde o crime e, até o momento, não foi encontrado.

O corpo de Jorge Luiz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso é investigado pela Polícia Civil de Guaçuí.

