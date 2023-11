Adolescente foge e se recusa a voltar para casa; entenda o motivo

Uma menina fugiu e se recusou a voltar para casa, na noite do último sábado (25), no bairro Boa Esperança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a motivação foi por conta de um desentendimento familiar.

A PM informou que os militares foram acionados para atender uma ocorrência na Rua Joaquim Afonso, onde receberam informações de que estava ocorrendo um desentendimento familiar sobre a guarda de uma menina de 13 anos.

Leia também: Jovem tem o cabelo cortado com faca pelo namorado em Mimoso do Sul

A mãe da adolescente informou que a filha estaria se escondendo na casa de familiares e que se eles se recusavam a entrega-la. A tia disse que a menina buscou abrigo na casa da avó, porque tinha sido expulsa de casa pela mãe em outubro.

A adolescente relatou aos policiais que não tem interesse em voltar para casa, pois é agredida frequentemente e que a mãe se relaciona com um homem que ela não se sente segura em morar na mesma residência.

Durante o atendimento, a mãe da vítima disse que o companheiro mora com elas na mesma casa. O homem se aproximou dos policiais bastante alterado com uma lata de bebida alcóolica na mão e com um facão na cintura, apresentando estar sob efeito de substâncias ilícitas.

Diante disso, a mãe da adolescente dispensou os policiais e levou o companheiro para casa. A menina ficou sob os cuidados da tia.