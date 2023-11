Jovem tem o cabelo cortado com faca pelo namorado em Mimoso do Sul

Um homem, ainda não identificado, fugiu após tentar matar a própria namorada com golpes de faca, na tarde do último domingo (26), no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe seguiu até a localidade para atender a ocorrência de tentativa de feminicídio contra uma mulher. No local, os militares encontraram a equipe do Samu, onde relataram que a vítima, de 18 anos, estava bastante machucada com fratura no pé esquerdo, machucados pelo corpo, um corte grande na cabeça e o cabelo todo cortado.

Diante disso, a vítima disse aos policiais que foi agredida pelo namorado por motivo de ciúmes. Segundo ela, após as agressões, o namorado fugiu para Piúma, em um carro Corsa Classic, de cor grafite, sentido a BR-101 e teria ameaçado dizendo que voltaria para matá-la. A mãe da vítima conversou com os policiais, que informou que a filha não foi morta porque conseguiu correr do agressor.

A vítima foi socorrida pela equipe do Samu para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul. Em seguida, foram orientadas a prosseguir para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), para que sejam tomadas as medidas cabíveis. O agressor não foi localizado pela polícia.