Adolescente suspeito da morte do marido da avó se apresenta à polícia em Guaçuí

O adolescente de 15 anos, suspeito da morte de Jorge Luiz de Aguiar, de 58 anos, ocorrido na noite da última quarta-feira (8), no distrito de São Pedro dos Rates, em Guaçuí, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil do município na manhã desta sexta-feira (10). Ele estava acompanhado dos pais e do advogado.

Em depoimento, o adolescente contou morava com a avó e o marido em São Pedro do Rates, e que no dia do crime estava em um bar com amigos, quando Jorge chegou ao local embriagado e mandou que ele fosse para a casa, ameaçando agredi-lo. Ele contou também que já tinha sido agredido anteriormente pelo marido da avó.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente contou que diante das ameaças decidiu ir para casa. Instantes depois, Jorge teria chegado ao local, ainda embriagado e agrediu ele e a avó. O adolescente correu para o quarto e ligou para a mãe para contar o que acontecia, e ficou do lado de fora da casa esperando que ela chegasse.

Quando a mãe chegou, o adolescente relatou que ela e Jorge discutiram, e durante a confusão, Jorge a agrediu fisicamente. Segundo a PC, nesse momento, o adolescente pegou uma faca que estava em cima da mesa da copa, onde ocorreu a confusão, e pediu Jorge para não agredir.

O adolescente contou ainda que Jorge foi em sua direção e acabou caindo sobre a faca que estava em sua mão. Mesmo ferido, Jorge pegou uma garrafa de vidro e ameaçou jogar contra a mãe do adolescente. A mãe e o filho adolescente tentaram reanimar Jorge, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Depois disso, o adolescente saiu da casa, pegou uma carona e fugiu do local.

Após ser ouvido pela Polícia Civil de Guaçuí, o adolescente foi liberado e vai responder em liberdade.