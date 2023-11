Alegre é a 1ª cidade do ES a contar com educação robótica na rede municipal

O município de Alegre recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), uma tecnologia pioneira, adquirida com apoio da Secretaria Executiva de Educação (SEED). O ônibus da Bustech tem sido sinônimo de ensino e aprendizado tecnológico inovador há 11 anos, sendo mais que um simples veículo, mas uma sala de aula sobre rodas que leva conhecimento e inovação a inúmeras crianças.

Alegre é a primeira cidade do Espírito Santo a contar com essa novidade. Se a prefeitura quisesse montar a tecnologia robótica, teria que montar um laboratório em cada escola. Através do ônibus, todas as escolas conseguem ser contempladas e os alunos aprendem o que há de mais moderno no mundo da inovação tecnológica.

“Desde o início do ano estamos tentando, em Alegre e na região do Caparaó, criar um momento de Inovação. E a Bustech veio para agregar valores nesse conceito. E vamos começar esse trabalho já em 2023 com as crianças da rede municipal que a principio não será obrigatório. O aluno adere voluntariamente. Mas a partir do próximo ano, quatro escolas contarão com aulas de robótica em suas grades curriculares”, explica o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick.

O ônibus vai ficar na cidade até o final de dezembro. Em janeiro, os alunos da rede municipal que estiverem no município durante o período de férias, contarão com a colônia de férias digital para que possam ter noções de robótica antes do início do ano letivo.

A empresa

O Bustech nasceu em Goiás com o objetivo de quebra os tabus que existem entre o público e o privado quando se trata de ensino tecnológico no Brasil, que de acordo com Raphael Ramos, proprietário e idealizador da Bus Tech, conta com apenas 8% em todo país, sendo somente 1% localizado em escolas públicas. “Então a Bustech nasceu com essa missão de levar a educação robótica também aos alunos de escolas municipais e estaduais” conta.

A ideia do ônibus veio pela necessidade de que para o estudo de robótica, são necessários quatro pilares: metodologia, equipamentos, corpo docente e estrutura física. E tudo isso, somada a vantagem de ser itinerante que com apenas um laboratório, é possível atender cinco escolas. “Cada dia, o ônibus para na porta de uma escola e a aula acontece ali mesmo”, explica Raphael.

Foto: Divulgação