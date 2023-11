Alegre lança Dia D para vacinação contra o tétano

A Prefeitura de Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove, nesta quinta-feira (30), o Dia D para a vacinação contra o tétano. Os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima, das 7h30 às 16h30, para garantir a imunização.

Uma equipe da Vigilância Epidemiológica também estará na Praça 6 de Janeiro realizando a vacinação.

“Se não puderem ir na unidade de saúde durante o dia, nós estaremos na quinta-feira (30), das 17h às 20h, para atualizar a sua caderneta de vacinação. E o público é a partir de 14 anos. Estaremos atendendo também nos distritos. Neste dia 30, todos os distritos terão vacina até às 16h30”, explicou a diretora epidemiológica de Alegre, Carminha.

A administração municipal ainda ressalta que, nesta quarta-feira (29), iniciou o processo de conscientização com moradores e lojistas da cidade sobre a importância da vacinação.

Para se vacinar é necessário ter em mãos o cartão de vacina. Caso o cidadão não tenha esse documento, pode se dirigir aos locais de imunização que os profissionais de saúde farão buscas para localizar no sistema.

