Alerta!ES Danos e Prejuízos: Estado ganha painel de informações de desastres

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec) apresentaram, nesta terça-feira (14), o novo painel interativo Alerta!ES Danos e Prejuízos. O lançamento foi realizado no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em Vitória.

A ferramenta vai permitir o acesso livre a informações sobre danos e prejuízos decorrentes de desastres ocasionados por eventos climáticos extremos no Estado, de forma transparente e objetiva, a partir de dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), plataforma que faz parte do Sistema Nacional e Proteção e Defesa Civil.

“O painel nos possibilita ter uma visão mais clara dos impactos dos desastres sobre a população capixaba. Ao analisar esses dados, passamos a entender com mais precisão como os desastres e eventos extremos afetam a sociedade, reunindo informações para a tomada de decisões e definição de estratégias para prevenir e mitigar os efeitos dos eventos extremos”, destacou o coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel BM Hekssandro Vassoler.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, coronel BM Alexandre Cerqueira, esclareceu que o tema é recorrente no mundo e causa impacto, tanto para a sociedade quanto para o poder público, seja na esfera federal, estadual ou municipal.

“Toda ferramenta que vier agregar valor no sentido de minimizar, mitigar ou evitar qualquer tipo de dano é de fundamental importância. O painel interativo Alerta ES apresenta uma série de dados com relação à questão de danos humanos e materiais, nas esferas estadual e municipal, e essas informações permitirão que todas as agências do Estado e defesas civis municipais se prepararem ainda mais para o enfrentamento futuro dessas ocorrências”, afirmou o coronel BM Alexandre Cerqueira.

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, falou sobre a importância da integração entre as instituições na construção do painel. “Essa é mais uma entrega inovadora, fruto da parceria entre o Instituto Jones e a Defesa Civil Estadual. O painel vem trazer mais transparência e agilidade no acesso a informações valiosas tanto para o trabalho emergencial quanto para as ações de prevenção, contribuindo com a rede da Defesa Civil presente nos 78 municípios do Espírito Santo”, pontuou Lira.

O painel Alerta!ES Danos e Prejuízos já está no ar e fornece informações de danos e prejuízos ocorridos em decorrência de desastres, podendo fazer um recorte por período e município. Além disso, é possível acessar o número de desabrigados, desalojados, tipos de desastres, feridos, óbitos, danos materiais públicos e privados, entre outros. Os dados serão atualizados mensalmente.

O acesso pode ser feito em www.alerta.es.gov.br e por meio dos sites do Instituto Jones e da Defesa Civil Estadual.

Alerta!ES

O Sistema Alerta!ES é integrante do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (Siepdec) e tem a finalidade de dotar o Estado do Espírito Santo de uma estrutura integrada de planejamento, ordenação e análise das informações de mapeamento, monitoramento, previsão e alerta de extremos meteorológicos, hidrológicos, geológicos e oceanográficos. Também possibilita o acesso a outras informações técnico-científicas do meio físico, nas ações de monitoramento que se caracterizem como risco e ameaça de desastres, fornecendo, na iminência, durante e após a ocorrência de eventos desastrosos, informações para a tomada de decisão.

Fazem parte do Sistema a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), o Instituto Jones Santos Neves (IJSN), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan).