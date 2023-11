Alunos de judô recebem visita do medalhista olímpico Tiago Camilo

O medalhista olímpico Tiago Camilo, um dos grandes nomes do judô brasileiro, foi o convidado ilustre da cerimônia de graduação dos alunos do núcleo de judô de Cachoeiro.

A solenidade aconteceu na última segunda-feira (22), no ginásio Hermo Gomes, bairro Aquidaban, onde o polo esportivo é mantido pelo Instituto Tiago Camilo, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro.

Na ocasião, quarenta alunos participaram da troca de faixa – a subida de nível na categoria. Eles foram promovidos por sua determinação, anseio e estudos durante as aulas. Cada cor de faixa indica um nível diferente de habilidade e conhecimento, e a transição de uma para outra representa uma importante conquista no caminho do aluno.

Em Cachoeiro, o Instituto Tiago Camilo atende, aproximadamente, oitenta alunos, entre 7 e 17 anos. As aulas do núcleo são realizadas às segundas e às quartas, de 8h às 11h e de 14h às 17h, os interessados em participar do núcleo podem realizar a inscrição, comparecendo no local no dia das aulas.

“Nós estamos aguardando, ansiosos, o término das obras no CT de lutas, que fica localizado no bairro Rubem Braga, para podermos centralizar, num único espaço, todas as modalidades de lutas, oferecendo um local próprio e adequado para essa modalidade”, salienta Ramon Silveira, secretário de Esporte Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

O Instituto

A Prefeitura de Cachoeiro firmou a parceria com o Instituto Tiago Camilo, fundada pelo judoca medalhista olímpico em 2012, no bairro de Paraisópolis, Zona Sul da cidade de São Paulo.

Buscando a implementação de políticas favoráveis aos mais vulneráveis, o projeto se manteve em expansão para outras localidades, desenvolvendo um trabalho sério voltado para áreas como esporte, educação e cultura.

Com o atendimento direcionado a crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, o Instituto visa colaborar de forma efetiva na construção do caráter de cada indivíduo, para, assim, transformar a sociedade. Em 9 anos de projeto, os profissionais já impactaram a vida de mais de 12 mil pessoas.