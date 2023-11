Alunos de Presidente Kennedy visitam redação do AQUINOTICIAS.COM

Na manhã desta sexta-feira (17), 14 estudantes do 2º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual de Presidente Kennedy, estiveram em Cachoeiro de Itapemirim para conhecer a redação do AQUINOTICIAS.COM.

A visita dos alunos foi acompanhada pelas professoras de Língua Portuguesa, Pollyana Martins; e de Matemática, Aline Fernandes, e faz parte de uma disciplina eletiva para os alunos.

De acordo com Pollyana, na disciplina está sendo desenvolvido um Jornal Integral, voltado à comunidade escolar na escola de tempo integral.

Os alunos puderam conhecer de perto sobre o funcionamento do AQUINOTICIAS.COM, e tiveram explicações sobre como são apuradas e produzidas as reportagens, além do processo de medição da audiência em tempo real.

O Jornal Integral dos alunos está em fase de desenvolvimento e será finalizado nos próximos dias.