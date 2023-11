Anchieta contará com praça mais moderna no centro da cidade

As obras para construção da nova Praça São Pedro, no centro de Anchieta, estão em ritmo acelerado. O novo projeto prevê a instalação de um playground, uma nova e moderna cobertura, paisagismo e iluminação em LED.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o piso da praça irá interagir com o da Igreja São Pedro. No local também haverá mudanças no trânsito e vagas de estacionamento. A nova cobertura foi projetada para reter menos calor, proporcionando mais ventilação ao local.

“Será uma nova praça, mais moderna e com equipamentos mais seguros e condizentes para atender aos moradores locais e a Feira da Agricultura Familiar, além de outros eventos. Estamos investindo com apoio do governo do Estado para concluir essa importante obra”, destaca o prefeito Fabrício Petri.

A Prefeitura de Anchieta está investindo, com apoio do Governo do Estado, R$ 4 milhões para executar a obra. A Empresa responsável é a Tecfort Construtora que têm 240 dias para concluir o serviço.