Anchieta está formando linha de combate à esporotricose

A prefeitura de Anchieta está formando uma linha de combate a esporotricose, doença causada por fungos que acomete animais, sobretudo gatos, e pode contaminar seres humanos. Para isso vai reunir veterinários, particulares e do setor público e estudantes de veterinária para traçar metas de combate à doença. O evento será na próxima quinta-feira (23), no Auditório da Secretaria de Agricultura, às 09h30.

Leia também: Saiba quais são as doenças mais comuns entre cachorros e gatos

É importante destacar a relevância deste tema para a saúde pública, tendo em vista que, a Esporotricose é uma doença caracterizada por lesões na pele causada pelo fungo do gênero Sporothrix, podendo ser de origem ambiental (sapronótica) ou de origem animal (zoonótica – Sporothrix brasiliensis).

Já a contaminação do homem ocorre principalmente através do contato direto com as lesões, arranhadura e mordedura do animal doente. Mas ela também pode ser adquirida no manuseio com a terra e plantas (um espinho infectado, por exemplo).

Na maioria das vezes surge uma lesão avermelhada no local do ferimento que pode aumentar de tamanho, ulcerar e poderá vir acompanhada de outras lesões enfileiradas (Linfocutâneas). A doença tem cura, porém o tratamento é longo e pode chegar a mais de 120 dias.

Foto: Divulgação

Serviço:

Apresentação do fluxo de notificação da esporotricose animal

Data da reunião: quinta-feira (23/11)

Horário: 09h30

Local: Auditório da Secretaria de Agricultura;

Público Alvo: Médicos Veterinários e estudantes de medicina veterinária