Anchieta: grave acidente entre carro e moto deixa feridos na BR-101

Um agrave acidente entre um carro e uma motocicleta deixou, ao menos, três pessoas feridas, neste domingo (5), na BR-101, no município de Anchieta.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária que administra a rodovia, a Eco101, a ocorrência foi registrada por volta das 18h44, no km 326,3 da rodovia.

As três vítimas do acidente foram encaminhadas para um hospital da região. Não há informações como o acidente ocorreu.

Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção da concessionária também foram deslocados para o local.

As pistas ficaram interditadas para atendimento das vítimas. O tráfego de veículos foi liberado às 19h57.

